Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banyak Promo Meriah! BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:30 WIB
Banyak Promo Meriah! BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair
BRI dan Citilink gelar Online Travel Fair. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Turut mendukung pemerintah dalam ‘Gerakan Bangga Berwisata Indonesia’, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama dengan PT Citilink Indonesia kembali mengadakan program BRI Citilink Online Travel Fair (COTF).

Dalam online travel fair ini, Traveloka dan tiket.com juga turut serta memberikan penawaran menarik bagi seluruh masyarakat dalam menyambut liburan akhir tahun.

Program BRI COTF ini berlangsung secara online selama 4 hari, mulai 5-8 Desember 2023. Berbagai Promo menarik selama event ini berlangsung, dapat diakses melalui aplikasi Citilink, situs web Citilink, dan mitra platform COTF yaitu Traveloka dan tiket.com.

Terkait hal ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa program BRI Citilink Online Travel Fair merupakan pelayanan terbaik bagi nasabah BRI, terutama bagi mereka yang membutuhkan tiket liburan menjelang akhir tahun.

“Dengan tingginya minat berwisata masyarakat, terutama pada periode liburan yang akan datang, hal ini menjadi kesempatan bagi nasabah BRI untuk merencanakan perjalanannya secara mudah,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement