Banyak Promo Meriah! BRI dan Citilink Gelar Online Travel Fair

JAKARTA – Turut mendukung pemerintah dalam ‘Gerakan Bangga Berwisata Indonesia’, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama dengan PT Citilink Indonesia kembali mengadakan program BRI Citilink Online Travel Fair (COTF).

Dalam online travel fair ini, Traveloka dan tiket.com juga turut serta memberikan penawaran menarik bagi seluruh masyarakat dalam menyambut liburan akhir tahun.

Program BRI COTF ini berlangsung secara online selama 4 hari, mulai 5-8 Desember 2023. Berbagai Promo menarik selama event ini berlangsung, dapat diakses melalui aplikasi Citilink, situs web Citilink, dan mitra platform COTF yaitu Traveloka dan tiket.com.

Terkait hal ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa program BRI Citilink Online Travel Fair merupakan pelayanan terbaik bagi nasabah BRI, terutama bagi mereka yang membutuhkan tiket liburan menjelang akhir tahun.

“Dengan tingginya minat berwisata masyarakat, terutama pada periode liburan yang akan datang, hal ini menjadi kesempatan bagi nasabah BRI untuk merencanakan perjalanannya secara mudah,” ujarnya.