Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Relawan Sandiuno Bikin Workshop untuk Emak-Emak di Pamekasan

PAMEKASAN - Dalam sebuah kegiatan Workshop Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring, relawan Taretan Sandiuno Pamekasan memberikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud, di Guluran II, Sumber Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Acara ini tidak hanya menjadi wadah bagi warga untuk menyuarakan dukungan politik mereka, tetapi juga menawarkan peluang nyata melalui workshop kewirausahaan.

Mentor pelatihan, Diah menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya mendukung Ganjar-Mahfud, tetapi juga melangkah ke dunia kewirausahaan melalui pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang bisa menjadi fondasi bagi wirausaha di rumah tangga.

"Alhamdulillah peserta hari ini antusias banget mulai dari emak-emak sampai milenial mereka merasa sangat senang, bisa menghemat pengeluaran bulanan di mana saat ini kebutuhan itu sangat meningkat," kata Diah, dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Menariknya, dukungan dari Taretan Sandiuno menjadi lebih bermakna karena dukungan Sandiaga untuk Ganjar-Mahfud. Diah menyoroti keselarasan visi dan misi antara paslon dan program kewirausahaan yang pernah dijalankan Sandiaga.

"Hal ini sesuai dengan program Pak Sandi, harga murah, lantas hidup kita berkah karena kita bisa memiliki usaha sendiri, jangan lupa pilih Ganjar-Mahfud ya!," tegas Diah.