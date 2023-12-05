Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siti Atikoh Datang ke Sumedang, Ibu-Ibu Pengajian Minta Harga Sembako Diturunkan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |06:48 WIB
Siti Atikoh Datang ke Sumedang, Ibu-Ibu Pengajian Minta Harga Sembako Diturunkan
Ibu-Ibu pengajian bertemu istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh (Foto: MPI)
SUMEDANG - Siti Atikoh telah mulai kampanye untuk membantu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mendengar aspirasi rakyat. Salah satunya mendengar aspirasi dari sisi ibu-ibu pegajian yang meminta sembako murah.

Hal tersebut disampaikan oleh ibu-ibu di daerah Sumedang saat Siti Atikoh mampir menyambangi kota tersebut dalam acara Silaturahmi Akbar Bersama Majelis Taklim se-Kabupaten Sumedang.

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim. Mereka menyambut hangat kehadiran Siti Atikoh di Sumedang. Tentu kesempatan ini mereka gunakan untuk menyampaikan aspirasinya kepada calon ibu negara itu.

“Kita sebagai masyarakat ya ingin sembako murah gitu,” kata Neneng salah satu ibu-ibu majelis taklim yang datang ke acara di Islamic Center Sumedang, Senin (4/12/2023).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
