HOME NEWS JABAR

Pimpinan Ponpes Cipasung Tasikmalaya Anggap Mahfud MD sebagai Penerus Gus Dur

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |09:23 WIB
Pimpinan Ponpes Cipasung Tasikmalaya Anggap Mahfud MD sebagai Penerus Gus Dur
Ponpes Cipasung dukung Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pondok pesantren (ponpes) Cipasung, Tasikmalaya, KH Ubaidillah Ruhiat menyoroti sosok Mahfud MD yang menurutnya bisa disimpulkan sebagai penerus pemikiran Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Mahfud MD kepercayaan Gus Dur. Jadi, waktu Gus Dur, tolong Pak Mahfud titip pesantren. Dulu saya waktu di Ciganjur," tegas dia seusai menggelar istigasah bersama istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti di Ponpes Cipasung dikutip Selasa (5/12/2023).

Oleh karena itu, Ubaidillah menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Alhamdulillah, saya dukungan lahir batin," ungkap Ubaidillah.

Halaman:
1 2
      
