INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Angkot Berpenumpang Terseret Banjir Bandang, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:34 WIB
Angkot Berpenumpang Terseret Banjir Bandang, Evakuasi Berlangsung Dramatis
Angkot berpenumpang terseret banjir bandang di Cimahi (Foto : Istimewa)
A
A
A
 

CIMAHI - Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat, lagi-lagi diterjang banjir bandang setelah diguyur hujan deras pada Selasa (5/12/2023) sore.

Air yang meluap dari Sungai Ciputri, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah itu membuat satu unit angkutan kota (angkot) terseret hingga terjebak di tengah jalan. Banjir itu membuat arus lalu lintas di jalan provinsi itu macet parah.

Detik-detik angkot berwarna hijau itu terekam kamera warga. Berdasarkan video yang beredar, terlihat angkot tersebut berada di tengah kepungan banjir yang cukup deras yang menerjang Jalan Mahar Martanegara.

Di dalam angkot tersebut ada sejumlah penumpang yang kemudian dievakuasi lewat jendela dan ditarik ke atap angkot. Sementara itu air deras terus mengalir dari arah wilayah Cigugur Tengah.

"Betul tadi ada angkot yang kejebak sama keseret banjir ada sekitar 60 cm. Kejadiannya sekitar setengah enam," kata Fajar (44) salah seorang warga di lokasi.

Dia mengatakan, awalnya angkot tersebut datang dari arah Cigugur Tengah yang memang langganan banjir karena luapan Sungai Ciputri. Angkot tersebut diketahui akan mengarah ke Leuwigajah dengan membawa dua orang penumpang.

"Tadi dari arah Cigugur Tengah pas posisi memang arusnya deras," ucap Fajar.

Halaman:
1 2
      
