Alam Ganjar Ikut Bantu Buat Visi Misi Sang Ayah di Pilpres 2024

TORAJA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengaku bahwa dirinya ikut dilibatkan oleh sang ayah, Ganjar Pranowo untuk berdiskusi mengenai visi misi pencapresan di Pilpres 2024 mendatang. Terutama visi misi yang berkaitan dengan aspek kepemudaan.

"Beberapa poin visi misi dibentuk dari aspirasi saya dan tim," jelas Alam saat menginap di rumah warga saat berkunjung ke Tana Toraja pada Minggu (3/12/2023).

Mulanya saat diskusi sedang berlangsung, salah seorang warga bertanya kepada Alam. "Bagaimana Mas Alam bisa mengintervensi atau mendikte bapaknya (Ganjar Pranowo) dalam menampung aspirasi dari warga kami?," tanya salah seorang warga Toraja.

Alam yang selama ini dikenal sebagai sosok anak yang dekat dengan kedua orangtuanya dan kerap memberikan momen kebersamaan bersama kedua orangtuanya pun menjawab dengan jelas.

"Proses komunikasi antara saya dan bapak, kami tidak pernah saling mendikte, kami selalu saling diskusi, saya diajarkan untuk diskusi untuk cari solusi terbaik dalam setiap persoalan atau menjawab tantangan," jawab Alam.