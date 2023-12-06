Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Targetkan 65 Persen Suara di Kaltim, Ganjar Minta Relawan Tampung Aspirasi Masyarakat

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |04:56 WIB
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
BALIKPAPAN - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres), Ganjar Pranowo - Mahfud MD menargetkan perolehan suara di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 65 persen.

Ganjar pun meminta kepada seluruh relawan, Tim Pemenangan Daerah (TPD) hingga calon legislatif menampung aspirasi masyarakat sebagai upaya memenangkannya.

 BACA JUGA:

"Lagi-lagi saya sampaikan pada kawan-kawan karena banyak caleg juga di sini untuk mendengarkan suara masyarakat terkait harga kebutuhan pokok, tadi masuk soal cerita bensin yang mesti antre, terus kemudian ada masukan tadi perhatian terhadap atlet, menarik," ujarnya usai konsolidasi internal bersama TPD, calon legislatif koalisi, hingga relawan di salah satu hotel di Damai, Balikpapan, Selasa, (5/12/2023).

Kemudian soal UMKM. Di mana masyarakat Indonesia yang banyak menggeluti dunia UMKM minta didengarkan keluhannya.

 BACA JUGA:

Capres nomor urut 3 ini menuturkan, dalam waktu dua bulan ini tim pemenangan di daerah telah telah menyiapkan pola-pola gerakan kampanyenya.

"Insya Allah sih kompaklah, antara partai pengusung dan relawan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
