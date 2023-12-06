Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

BRI Ikut Serta Bazar UMKM, Ini Ragam Produk Unggulannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:16 WIB
BRI Ikut Serta Bazar UMKM, Ini Ragam Produk Unggulannya
(Foto: doc. BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ikut serta di Bazar UMKM untuk Indonesia di Ruang Rubanah dan Ground Floor, Sarinah yang berlangsung pada 30 November sampai 3 Desember 2023.

Ragam produk unggulan hadir dalam dalam zonasi terdiri dari produk kuliner, kecantikan, kriya, dan fesyen.

Zona Kuliner menampilkan ragam pilihan produk makanan dan minuman dalam kemasan mulai dari kue, cemilan, permen, keripik, asinan, kopi, coklat siomai, batagor hingga macam-macam sambal.

Zona Kecantikan menampilkan produk pilihan Bazar menampilkan ragam pilihan bodywash dan shampoo, dan produk-produk personal care.

Zona Kriya menghadirkan ragam pilihan produk tas, dompet,sabuk kulit maupun anyaman, bros dan kalung, anting, kalung dan cincin serta pouch, tas dan tempat tisu batik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
