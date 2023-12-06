Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cemburu Istrinya Sering Dibonceng, Mertua Laki-Laki Bacok Bokong Menantunya

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:47 WIB
Cemburu Istrinya Sering Dibonceng, Mertua Laki-Laki Bacok Bokong Menantunya
Ilustrasi (Foto: MPI)
JEMBER - Gara-gara melihat menantu sering membonceng istrinya, seorang mertua laki-laki di Jember membacok menantunya itu.

Akibatnya, sang menantu mengalami luka di bagian bokongnya dan harus di jahit hingga puluhan jahitan.

Usai melakukan pembacokan atas menantunya, pelaku berinisial M (60), warga Kecamatan Umbulsari, Jember langsung ditangkap petugas polsek setempat.

Pelaku selanjutnya diinterogasi penyidik atas kejadian pembacokan itu.

Dari keterangan pelaku, diriya kalap membacok menantunya karena sering membonceng istrinya. Hingga akhirnya dengan membawa celurit dari rumahnya, pelaku kemudian mendatangi rumah menantunya itu.

Tak lama kemudian, mertua tersebut langsung membacok menantunya.

Karena takut dengan aksi mertuanya itu, korban berinisial AR (45) sempat lari dan meminta tolong tetangganya.

