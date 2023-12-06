Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pohon Tumbang Akibat Puting Beliung Timpa Rumah di Taput, 1 Orang Tewas

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:02 WIB
Pohon Tumbang Akibat Puting Beliung Timpa Rumah di Taput, 1 Orang Tewas
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
TAPANULI UTARA - Rianty Rotua Lumbantoruan (14), mengembuskan napas terakhir, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Santa Lucia. Rotua Lumbantoruan dan ibunya Sorna Sibarani (40), tertimpa pohon kemiri yang tumbang diterjang angin puting beliung saat hujan gerimis turun di Desa Parhorboan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara.

Kapolres Taput, AKBP Johanson Sianturi SIK melalui Kapolsek Siborongborong, AKP Souit Purba menerangkan, peristiwa itu terjadi Selasa 5 Desember 2023, sekira Pukul 16.00 WIB.

AKP Souit Purba menjelaskan, hasil olah TKP dan keterangan saksi yang di tempat kejadian, saat itu hujan gerimis turun dan tiba-tiba angin puting beliung dengan kencang melanda Desa itu.

"Saat hujan gerimis turun, tiba-tiba angin puting beliung melanda Desa itu hingga pohon kemiri yang tinggi besar tumbang menimpa rumah Mardongan Lumbantoruan (54)," ungkap AKP Souit Purba kepada MPI, Rabu (6/12/2023).

Pohon kemiri yang besar dan tinggi tumbang, persis berada di belakang rumah Mardongan Lumbantoruan, sebut AKP Souit Purba, tepat menimpa rumah hingga atap roboh sampai ke ruang tengah.

"Ketika itu, istri Mardongan Lumbantoruan, yaitu Sorna Sibarani dan anak putrinya Rianty Rotua Lumbantoruan sedang berada di dalam rumah atau persis di ruang tengah sedang melipati kain bersama-sama. Setelah pohon kemiri tumbang dan menimpa rumah mereka, Istri dan putrinya-pun tertimpa pohon," ujar AKP Souit Purba.

Saat tertimpa pohon kemiri, tutur AKP Souit Purba, Sorna Sibarani menjerit meminta tolong, agar tetangga datang untuk melepaskan mereka dari jepitan pohon.

Salah seorang tetangga korban, kata AKP Souit Purba, yakni Gibson Lumbantoruan datang dan menolong mereka berdua. Setelah berusaha melepas mereka dari timpaan pohon, keduanya mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga lain ke Rumah Sakit Santa Lucia di Siborongborong Taput.

