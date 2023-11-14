Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah di Gunungkidul Porak Poranda

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:38 WIB
Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah di Gunungkidul Porak Poranda
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Angin puting beliung porakporandakan kawasan Kapanewon Semin Gunungkidul, Senin 13 November 2023 siang. Akibatnya, puluhan rumah rusak diterjang angin dan tertimpa pohon yang tumbang.

Panewu Semin Haryanto menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja kerugian materi yang ditimbulkan akibat bencana angin puting beliung tersebut cukup banyak. Paling banyak ada atap rumah yang rusak.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ujar Semin.

Haryanto menuturkan, hujan melanda kawasan Kapanewon Semin sekira pukul 13.00 WIB. Hujan deras siang itu sebenarnya berlangsung tidak lama, namun ketika hujan sudah berkurang sehingga intensitasnya, angin bertiup cukup kencang.

Angin tersebut bertiup cukup kencang terjadi di Kalurahan Rejosari. Angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di Padukuhan Sempu Lor, Sempu Kidul, Kaligayam Lor dan Kaligayam Kidul.

"Ada empat Padukuhan di Kalurahan Rejosari yang diterpa puting beliung," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860/viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/340/3016177/diterjang-angin-kencang-penyangga-mal-pelayanan-publik-muarojambi-roboh-m8leAy1ZTT.jpg
Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/340/2997166/bangunan-minimarket-di-pandeglang-porak-poranda-diterjang-angin-kencang-nyaris-timpah-warga-ixZsECpJy8.jpg
Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984281/3-rumah-ambruk-diterjang-angin-kencang-ibu-dan-anak-bayi-ikut-jatuh-ke-laut-TUmfioloQs.jpg
3 Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang, Ibu dan Anak Bayi Ikut Jatuh ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984221/hujan-badai-rusak-5-rumah-dan-robohkan-tiang-listrik-di-kolaka-gMhD6THMjQ.jpg
Hujan Badai Rusak 5 Rumah dan Robohkan Tiang Listrik di Kolaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/340/2983439/diterjang-angin-kencang-puluhan-rumah-di-lebak-rusak-salah-satunya-ambruk-eq6qEBkdhX.jpg
Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Lebak Rusak, Salah Satunya Ambruk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement