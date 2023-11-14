Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Rumah di Gunungkidul Porak Poranda

GUNUNGKIDUL - Angin puting beliung porakporandakan kawasan Kapanewon Semin Gunungkidul, Senin 13 November 2023 siang. Akibatnya, puluhan rumah rusak diterjang angin dan tertimpa pohon yang tumbang.

Panewu Semin Haryanto menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja kerugian materi yang ditimbulkan akibat bencana angin puting beliung tersebut cukup banyak. Paling banyak ada atap rumah yang rusak.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ujar Semin.

Haryanto menuturkan, hujan melanda kawasan Kapanewon Semin sekira pukul 13.00 WIB. Hujan deras siang itu sebenarnya berlangsung tidak lama, namun ketika hujan sudah berkurang sehingga intensitasnya, angin bertiup cukup kencang.

Angin tersebut bertiup cukup kencang terjadi di Kalurahan Rejosari. Angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di Padukuhan Sempu Lor, Sempu Kidul, Kaligayam Lor dan Kaligayam Kidul.

"Ada empat Padukuhan di Kalurahan Rejosari yang diterpa puting beliung," tambahnya.