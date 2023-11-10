Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

126 Rumah Warga di Cidahu Sukabumi Rusak Disapu Angin Puting Beliung

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:04 WIB
126 Rumah Warga di Cidahu Sukabumi Rusak Disapu Angin Puting Beliung
Rumah warga rusak akibat puting beliung. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 126 rumah warga di Desa Girijaya dan Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, rusak diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Kamis (9/11/2023) sekira pukul 17.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, akibat angin puting beliung tersebut, sebanyak 44 rumah di Desa Girijaya mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Lalu di Desa Cidahu, sebanyak 82 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, cuaca ekstrem yang disertai angin puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang di 3 wilayah.

 BACA JUGA:

"Sebanyak 3 titik wilayah yang terkena pohon tumbang akibat diterjang puting beliung terjadi di Desa Cidahu, tepatnya di Kampung Manglid RT03/06, Kampung Cikareo RT03/05, Kampung Cibalagung RT01/02," ujar Daeng kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (10/11/2023).

Lebih lanjut Daeng menjelaskan, 44 unit rumah rusak di Kampung Girijaya, Desa Girijaya, meliputi 3 unit di RT02/04, 16 unit di RT06/03, 10 unit di RT03/04, 3 unit di RT04/04, 5 unit di RT05/04, 4 unit di RT06/04, 3 unit di RT05/03.

"Sedangkan 82 unit rumah rusak di Desa Cidahu dengan rincian, 7 unit di Kampung Cimanggu RT04/03, 1 unit di Kampung Jogjogan RT02/03, 1 unit di Kampung Cibalagung RT01/02, 5 unit di Kampung Cikareo RT02/05, 7 unit di Kampung Cikareo RT03/05," ujar Daeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145886/angin_kencang-kuNW_large.jpg
Belasan Rumah di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang, Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/338/3136592/rumah_dan_atap_masjid_di_bogor_rusak-8KcV_large.jpg
Rumah Warga dan Atap Masjid di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/519/3113827/angin_kencang-Bf1s_large.jpg
Diterjang Angin Kencang, 19 Unit Rumah Rusak di Lumajang Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/512/3112075/angin_kencang_melanda_sragen_jateng-eGuS_large.jpeg
Angin Kencang Melanda 8 Desa di Sragen Jateng, 130 Jiwa Terdampak dan 41 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/525/3110444/rumah_hancur-c7VC_large.jpeg
18 Rumah di Karawang Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/340/3084001/pohon_tumbang-WkQ6_large.jpg
Lebak Porak-poranda Disapu Angin Kencang, Rumah Rusak dan Jalan Soetta Tertutup Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement