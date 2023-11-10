126 Rumah Warga di Cidahu Sukabumi Rusak Disapu Angin Puting Beliung

SUKABUMI - Sebanyak 126 rumah warga di Desa Girijaya dan Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, rusak diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Kamis (9/11/2023) sekira pukul 17.30 WIB.

Informasi yang dihimpun, akibat angin puting beliung tersebut, sebanyak 44 rumah di Desa Girijaya mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Lalu di Desa Cidahu, sebanyak 82 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengatakan, cuaca ekstrem yang disertai angin puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang di 3 wilayah.

"Sebanyak 3 titik wilayah yang terkena pohon tumbang akibat diterjang puting beliung terjadi di Desa Cidahu, tepatnya di Kampung Manglid RT03/06, Kampung Cikareo RT03/05, Kampung Cibalagung RT01/02," ujar Daeng kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (10/11/2023).

Lebih lanjut Daeng menjelaskan, 44 unit rumah rusak di Kampung Girijaya, Desa Girijaya, meliputi 3 unit di RT02/04, 16 unit di RT06/03, 10 unit di RT03/04, 3 unit di RT04/04, 5 unit di RT05/04, 4 unit di RT06/04, 3 unit di RT05/03.

"Sedangkan 82 unit rumah rusak di Desa Cidahu dengan rincian, 7 unit di Kampung Cimanggu RT04/03, 1 unit di Kampung Jogjogan RT02/03, 1 unit di Kampung Cibalagung RT01/02, 5 unit di Kampung Cikareo RT02/05, 7 unit di Kampung Cikareo RT03/05," ujar Daeng.