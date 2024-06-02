Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |02:52 WIB
Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh
Mal Pelayanan Publik Muarojambi rusak diterjang angin kencang (Foto: Okezone.com/Azhari)
A
A
A

MUAROJAMBI - Besi penyangga Gedung Mal Pelayanan Publik Muarojambi di kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muarojambi, Jambi, roboh akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras.

Padahal, Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut baru saja diresmikan beberapa minggu lalu oleh Pj Bupati Muarojambi, Bachyuni Deliansyah.

Akibatnya, papan nama Mal Pelayanan Publik, Kabupaten Muarojambi di sisi atap depan ikut roboh porak poranda dan mengalami kerusakan berat.

 BACA JUGA:

Diduga, ambruknya atap gedung sisi depan lantaran besi baut kurang panjang sehingga tidak kokoh diterjang angin.

"Terdapat besi baut yang kurang panjang sehingga tidak kokoh konstruksinya" ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muarojambi, Jambi, Yultasmi, Sabtu (1/6/2024).

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi secara teknis penyebab terjadinya kerusakan.

Halaman:
1 2
      
