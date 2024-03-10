Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Angin Kencang Robohkan Rumah Warga Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |17:04 WIB
Angin Kencang Robohkan Rumah Warga Sampang
Rumah warga Sampang roboh (Foto : MPI)
A
A
A

SAMPANG - Cuaca ekstrem melanda rumah milik Jumaati (48) warga Kelurahan Karang Dalam Kabupaten Sampang, Madura mengalami rusak berat akibat terjangan angin kencang. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 01.15 Wib Minggu (10/3/2024).

Tampak sejumlah atap dan tembok rumah mengalami kerusakan yang cukup parah petugas BPBD sampang melakukan evakuasi.

Muhammad Hozin Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang mengatakan rumah korban rusak berat dan tembok sebelah timur miring.

Sampai sekarang rumah yang roboh masih belum ada perbaikan dan BPBD Kabupaten Sampang memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban.

”Masih belum ada perbaikan, untuk sementara korban dan anaknya di tampung di tetangga nya ,” kata Hozin.

Menurutnya Saat angin kencang pemilik rumah sedang berada di dalam namun ketika mendengar hembusan angin kencang langsung menyelamatkan diri keluar rumah.

"Beruntungnya tidak ada korban dalam peristiwa itu. hanya mengalami kerugian materil." Terangnya

