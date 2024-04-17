Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:25 WIB
Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga
Angin kencang di Pandeglang (Foto: MPI)
A
A
A

PANDEGLANG - Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Rabu (17/4/2024). Akibatnya kanopi pada sebuah bangunan minimarket di Kecamatan Majasari porak-poranda.

Petugas parkir minimarket, Marta mengungkapkan bahwa saat peristiwa terjadi banyak para pengguna kendaraan bermotor yang tengah berteduh. Seketika angin kencang berhembus dan membuat bangunan kanopi ambruk.

"Hampir aja ada yang ketimpa karena waktu itu banyak yang berteduh di bawah kanopi itu," Kata Marta.

Saat peristiwa terjadi, lanjut Marta, petugas maupun pengunjung lainnya panik. Sementara waktu aktivitas waralaba juga terhenti. "Waktu Kejadian warga sempat panik dan langsung berhamburan masuk ke dalam waralaba," tambah Marta.

Sementara itu Sekertaris BPBD-PK Kabupaten Pandeglang Nana Mulyana membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihak nya langsung ke lokasi melakukan pemindahan kanopi dengan pihak waralaba.

"Sementara kita pindahkan terlebih dahulu agar tak membahayakan warga di sekitar, karena ukuran kanopi cukup besar,"kata Nana.

Halaman:
1 2
      
