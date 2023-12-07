Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejuang Hamas dan Tentara Israel Bertempur dari Rumah ke Rumah di Khan Younis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |08:09 WIB
Pejuang Hamas dan Tentara Israel Bertempur dari Rumah ke Rumah di Khan Younis
Foto: Reuters.
A
A
A

JALUR GAZA - Pasukan Israel dan pejuang Hamas pada Rabu (6/12/2023) bertempur dari rumah ke rumah untuk menguasai Khan Younis, kota terbesar kedua di Gaza, ketika warga sipil Palestina menghadapi semakin sulitnya menemukan tempat berlindung dan akses pada bantuan kemanusiaan.

Militer Israel mengatakan pada Rabu, (6/12/2023) bahwa pihaknya telah melakukan serangan udara terhadap sekira 250 sasaran di Jalur Gaza selama satu hari terakhir, dalam beberapa pertempuran terberat dalam perang yang telah berlangsung selama dua bulan.

Hamas mengatakan pihaknya membunuh 10 tentara Israel di Khan Younis dan melukai beberapa lainnya, sebuah klaim yang tidak dapat segera diverifikasi.

PBB melaporkan peningkatan signifikan pemboman Israel di Gaza sejak Senin, (4/12/2023) sore, bersamaan dengan pertempuran darat yang intens, serta meningkatnya serangan roket Hamas yang menarget Israel.

Ratusan ribu warga Gaza terus mengungsi ke barat dan selatan Khan Younis, termasuk ke kota perbatasan Rafah di perbatasan dengan Mesir. Namun PBB mengatakan tempat penampungan di sana jauh di bawah kapasitasnya, sehingga memaksa warga Palestina yang mengungsi untuk tidur di jalanan atau di lahan kosong.

Halaman:
1 2 3
      
