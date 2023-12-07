Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar ke Relawan: Kalau Sudah di Rel yang Benar Lalu Diganggu, Tabrak!

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |03:31 WIB
Ganjar ke Relawan: Kalau Sudah di Rel yang Benar Lalu Diganggu, Tabrak!
Ganjar ajak relawan tak takut intervensi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

KALTIM - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo, meminta kepada seluruh relawan dan simpatisan tidak gentar menghadapi segala rintangan dalam upaya pemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dia sampaikan usai pertemuan dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di GOR Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur (Kaltim) Rabu (6/12/2023).

 BACA JUGA:

"Kalau kita sudah berada pada rel yang benar lalu diganggu, tabrak," ujar Ganjar disambut sorakan para relawan.

Namun, Capres nomor urut 3 tersebut enggan mengungkapkan makna di balik kata 'Tabrak' tersebut. Kata dia, itu memang sudah seharusnya dilakukan, apabila diganggu.

 BACA JUGA:

"Ya kalau kemudian kita diganggu sudah bener ya, kita tabrak," ucapnya.

Diketahui, pertemuan Ganjar dengan TPD, Relawan dan Simpatisan di Kaltim itu merupakan serangkaian kampanye yang dia lakukan. Nampak, Ganjar disambut ratusan relawan dan simpatisan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta kepada para relawan dan simpatisan rutin berinteraksi dengan masyarakat hingga di kalangan bawah. Hal ini untuk menampung keluhan masyarakat dan menawarkan program kebaikan.

Halaman:
1 2
      
