YOGYAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, KH. Yasin Nawawi mengajak rakyat Indonesia berpikir jernih dalam menentukan calon pemimpin bangsa.
Menurutnya, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD merupakan dua sosok yang layak memimpin Indonesia.
"Semoga Allah mengabulkan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa memenangkan Pilpres 2024 ini," kata dia usia menjumpai istri Ganjar, Siti Atikoh di Ponpes Almunawir Krapyak Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).
Yasin juga menilai hanya Ganjar-Mahfud yang bisa melanjutkan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Insyaallah Pak Ganjar Pranowo juga meneruskan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk dilanjutkan selama program-program itu," ucapnya.
"Demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, Pak Ganjar Pranowo pasti saya yakin Pak Ganjar meneruskan semua yang baik," kata Yasin.