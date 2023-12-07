Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

KH Yasin Nawawi Ajak Rakyat Indonesia Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |02:12 WIB
KH Yasin Nawawi Ajak Rakyat Indonesia Pilih Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, KH. Yasin Nawawi mengajak rakyat Indonesia berpikir jernih dalam menentukan calon pemimpin bangsa.

Menurutnya, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD merupakan dua sosok yang layak memimpin Indonesia.

 BACA JUGA:

"Semoga Allah mengabulkan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa memenangkan Pilpres 2024 ini," kata dia usia menjumpai istri Ganjar, Siti Atikoh di Ponpes Almunawir Krapyak Yogyakarta, Rabu (6/12/2023).

Yasin juga menilai hanya Ganjar-Mahfud yang bisa melanjutkan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:

"Insyaallah Pak Ganjar Pranowo juga meneruskan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk dilanjutkan selama program-program itu," ucapnya.

"Demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, Pak Ganjar Pranowo pasti saya yakin Pak Ganjar meneruskan semua yang baik," kata Yasin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement