INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar-Mahfud NTB Gandeng Petani Milenial, Majukan Produk Budi Daya Lebah Trigona

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:46 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud NTB Gandeng Petani Milenial, Majukan Produk Budi Daya Lebah Trigona
Relawan Ganjar-Mahfud bantu petani milenial di NTB (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

LOMBOK BARAT - Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terdiri atas pemuda-pemudi di Nusa Tenggara Barat (NTB) membantu memajukan produk budi daya lebah trigona, melon, dan jamur tiram.

Para relawan memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan budi daya dan produksi madu, melon, dan jamur tiram di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (7/12/2023).

Perwakilan Koordinator Relawan Ganjar-Mahfud MD, Muhammad Rusman Hadi mengatakan pihaknya menggandeng petani lebah trigona, melon, dan jamur tiram.

"Kami memberikan pembelajaran atau materi kepada masyarakat mengenai budi daya lebah trigona dan lainnya," ungkapnya.

Pria berusia 22 tahun tersebut melihat antusiasme puluhan masyarakat Lombok sangat luar biasa. Para peserta yang mayoritas para petani milenial juga mengungkapkan permasalahan yang kerap dihadapinya.

"Bahkan, mereka itu banyak sekali yang bertanya mengenai budi daya lebah trigona ini," katanya.

Loyalis paslon Ganjar-Mahfud di NTB ini terus memberikan pelatihan dan edukasi terkait pertanian dan budi daya lebah agar menstimulasi masyarakat khususnya milenial untuk menjadi pengusaha muda.

"Tujuannya yang pertama itu untuk mendorong masyarakat menjadi pengusaha, termasuk pengusaha lebah," ungkapnya.

