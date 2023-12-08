Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Pelatihan, Relawan Ganjar-Mahfud Harap Penyandang Disabilitas Bisa Miliki Keahlian

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:00 WIB
Gelar Pelatihan, Relawan Ganjar-Mahfud Harap Penyandang Disabilitas Bisa Miliki Keahlian
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
LOMBOK TENGAH - Sukarelawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak henti-hentinya menciptakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kali ini, pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut merangkul puluhan warga penyandang disabilitas untuk diberi pelatihan merajut seperti tas, baju, dan lainnya di Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (8/12/2023).

Nani Mulyani sebagai perwakilan Koordinator Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di NTB mengatakan pihaknya sengaja mengajak kaum disabilitas agar memiliki keahlian yang dapat berguna di masyarakat.

Karena itu, pihaknya mendatangkan trainer yang juga penyandang disabilitas untuk memberikan pelatihan bertema Menebar Asa Merajut Harapan Bersama Ganjar-Mahfud ini kepada para peserta.

"Kami berupaya bagaimana caranya supaya mereka punya keterampilan. Saya lihat mereka punya potensi. Mereka punya kerajinan dan mereka juga sudah memang ada yang go internasional di sini," ujarnya.

Nani menjelaskan bahwa dengan mengikuti program ini, para penyandang disabilitas di Lombok Tengah terstimulasi untuk membuka usaha merajut berbagai barang seperti tas, pakaian, dan lain sebagainya guna menaikkan perekonomian mereka.

"Merajut ini supaya bisa memperbaiki keuangan atau ekonomi mereka. Apalagi sekarang dengan semua bahan makanan, bahan pokok kita begitu mahal. Semoga pelatihan ini bisa membuat mereka ada penghasilan lebih, nilai tambah untuk depannya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
