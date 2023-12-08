Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gedung Internatio Dideklarasikan Jadi Posko TPD Ganjar-Mahfud Jatim

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:58 WIB
Gedung Internatio Dideklarasikan Jadi Posko TPD Ganjar-Mahfud Jatim
Gedung Internatio Surabaya (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jatim mendeklarasikan Gedung Internatio Surabaya, menjadi kantor TPD yang baru. Peresmian dilakukan langsung oleh Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jatim, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji di Surabaya, Jumat (8/12/2023).

Diungkapkan oleh Agus Setiadji, acara peresmian deklarasi penggunaan gedung yang berlokasi di Jalan Jayengrono 1 Surabaya bertema “Mempertahankan Kemerdekaan Demokrasi”.

Diketahui, Gedung Internatio yang bersebelahan Jembatan Merah ini, merupakan saksi bisu peristiwa bersejarah pertempuran 10 November 1945.

“Nilai-nilai sejarah Gedung Internatio memberikan semangat anggota TPN untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024,” kata Agus Setiadji yang juga mantan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI 2019-2020 ini.

“Gedung ini merupakan cikal bakal pertahanan kemerdekaan Indonesia. Gedung yang bernama Internatio ini menjadi saksi bisu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, saya selaku Ketua TPD Jatim dan wakil ketua yang juga dari partai koalisi telah berikrar untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024,” tegasnya.

Dia lantas membeberkan beberapa fakta sejarah gedung yang memberikan inspirasi dan semangat memenangkan Ganjar-Mahfud.

Pertama, saksi bisu pertempuran 3 hari yang memicu gerakan perlawanan 10 November 1945.

Kedua, menjadi lokasi tewasnya perwira tinggi Sekutu asal Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby.

Ketiga, gedung ini hasil karya arsitek terkenal Surabaya.

“Keempat, jalan dengan nomor rumah hanya satu yakni Jalan Jayengsrono nomor satu dan tidak ada gedung lain. Memberikan semangat menjadikan Ganjar-Mahfud sebagai orang nomor satu di negeri ini selakupresiden dan wapres,” ujar Agus Setiadji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement