Gedung Internatio Dideklarasikan Jadi Posko TPD Ganjar-Mahfud Jatim

SURABAYA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jatim mendeklarasikan Gedung Internatio Surabaya, menjadi kantor TPD yang baru. Peresmian dilakukan langsung oleh Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jatim, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji di Surabaya, Jumat (8/12/2023).

Diungkapkan oleh Agus Setiadji, acara peresmian deklarasi penggunaan gedung yang berlokasi di Jalan Jayengrono 1 Surabaya bertema “Mempertahankan Kemerdekaan Demokrasi”.

Diketahui, Gedung Internatio yang bersebelahan Jembatan Merah ini, merupakan saksi bisu peristiwa bersejarah pertempuran 10 November 1945.

“Nilai-nilai sejarah Gedung Internatio memberikan semangat anggota TPN untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024,” kata Agus Setiadji yang juga mantan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI 2019-2020 ini.

“Gedung ini merupakan cikal bakal pertahanan kemerdekaan Indonesia. Gedung yang bernama Internatio ini menjadi saksi bisu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, saya selaku Ketua TPD Jatim dan wakil ketua yang juga dari partai koalisi telah berikrar untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024,” tegasnya.

Dia lantas membeberkan beberapa fakta sejarah gedung yang memberikan inspirasi dan semangat memenangkan Ganjar-Mahfud.

Pertama, saksi bisu pertempuran 3 hari yang memicu gerakan perlawanan 10 November 1945.

Kedua, menjadi lokasi tewasnya perwira tinggi Sekutu asal Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby.

Ketiga, gedung ini hasil karya arsitek terkenal Surabaya.

“Keempat, jalan dengan nomor rumah hanya satu yakni Jalan Jayengsrono nomor satu dan tidak ada gedung lain. Memberikan semangat menjadikan Ganjar-Mahfud sebagai orang nomor satu di negeri ini selakupresiden dan wapres,” ujar Agus Setiadji.