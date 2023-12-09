Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Bangun Posko Kemenangan Bertajuk Kita Semua Bersaudara: Siap Bantu Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |18:54 WIB
Caleg Perindo Bangun Posko Kemenangan Bertajuk Kita Semua Bersaudara: Siap Bantu Masyarakat
Caleg Partai Perindo Antonius Riyanto Saputro (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara Antonius Riyanto Saputro membangun Posko Kemenangan untuk memenangkan Partai Perindo dan dirinya yang maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta. Posko bertajuk Kita Semua Bersaudara (KSB) nantinya akan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Adapun posko itu dibangun di Jalan Mahoni Blok E, Gang 1 Nomor 15 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Kami akan adakan kegiatan rutin yang sifatnya sosial membantu warga mulai dari kesehatan gratis, senam gratis, bantuan umkm untuk kalangan lansia dan anak yatim itu akan kita realisasikan,” kata Antonius, Sabtu (9/12/2023).

