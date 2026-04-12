Reaksi Fauzi Bowo soal Beasiswa Anak Betawi hingga Jakarta Kota Teraman

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Bang Foke, menyampaikan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, karena Jakarta menjadi kota nomor dua teraman se-ASEAN. Pasalnya, capaian itu tidaklah mudah untuk diraih.

"Atas nama Majelis Kaum Betawi dan seluruh warga Kota Jakarta, kita mau bilang selamat kepada Kota Jakarta, Pak Gubernurnya Bang Anung, yang sudah jadi kota paling aman nomor dua di ASEAN, ini enggak gampang," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, meningkatnya Jakarta menjadi kota teraman nomor dua se-ASEAN sejatinya tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Begitu juga warga yang telah mendukung kebijakan tersebut.

"Saya kira ini berkat kebijakan dari pemerintah, tekad warga kotanya, dan dukungan seluruh masyarakat. Kita bangga jadi orang Jakarta, semoga ke depan ini akan semakin meningkat lagi kualitasnya," tuturnya.

Adapun soal beasiswa untuk anak Betawi Jakarta melalui LPDP Jakarta, kata pria yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB) itu, pihaknya mengapresiasi perhatian dari pemerintah terhadap sumber daya manusia. Pasalnya, orang Betawi memang sudah seharusnya memiliki jiwa kompetitif.

"Sebagai Ketua Majelis Kaum Betawi dan Ketua Dewan Adatnya, saya mengatakan Betawi mesti kompetitif di mana saja. Jangan dijadikan anak emas kalau enggak bisa kompetitif, jangan jadi orang, apalagi mau jadi tuan di kampungnya sendiri. Kalau enggak kompetitif, orang lain pada mengeluh, iya kan. Andaikata Betawi nilainya 6, enggak cukup, mesti 11 nilainya, baru cukup buat bisa kompetitif di Jakarta," katanya.

(Arief Setyadi )

