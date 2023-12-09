Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Yenny Wahid: Posisinya Sangat Penting, Pondok Pesantren Harus Dikuatkan Lagi

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |22:47 WIB
Yenny Wahid: Posisinya Sangat Penting, Pondok Pesantren Harus Dikuatkan Lagi
A
A
A

SLEMAN - Puteri Presiden Gus Dur, Yenny Wahid melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Qasrul Arifin Ploso Kuning Minomartoni Kabupaten Sleman, Sabtu (9/12/2023) malam. Tiba di kompleks Pondok Pesantren sekira pukul 20.30 WIB disambut dengan sholawat.

Yenny wahid kemudian beramah tamah dengan Pimpinan Pondok Pesantren KH Ruhullah Taqi M atau Gus Taqi. Pemimpin Pondok Pesantren ini mengungkapkan memori saat Gus Dur mampir ke Pondok Pesantren saat pergi ke tempat Mbah Marijan, Juru Kunci Merapi.

Yenny mengatakan kehadirannya ketika Pondok Pesantren ini untuk silaturahmi. Ketua Penasehat Tim Kemenangan Nasional (TKN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terutama tentang apa usulan terhadap pasangan yang mereka dukung yaitu ganjar-Mahfud.

"Aspirasi ini untuk kemudian kita teruskan dan dikemudian hari aspirasi itu harus kita perjuangan untuk menjadi kebijakan negara, " tutur dia.

Yenny sengaja datang ke kalangan Pondok Pesantren karena pondok pesantren itu khas. Pondok itu adalah penyokong masyarakat Indonesia. Di mana ketika dulu di Indonesia belum ada sistem pendidikan formal jaman Belanda. Pondok pesantren sudah eksis menaungi dan mengayomi masyarakat.

Menurut Yenny Wahid, Pondok itu fungsinya luar biasa mulai dari sebagai tempat pendidikan, tempat sosial, tempat rohani, tempat ekonomi di mana pusat-pusatnya semua di pondok. Sehingga fungsinya pondok yang sangat multi dimensi.

"kemudian membuat pondok Pesantren memiliki posisi yang strategis di tengah masyarakat mereka menjadi Pakunya masyarakat, " tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187239//kiromal_katibin-nOZ7_large.jpg
Meski Veddriq Leonardo dan Kiromal Katibin Absen, FPTI Tetap Pasang Target Tinggi di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187197//veddriq_leonardo-3lYi_large.jpg
Ini Penyebab Veddriq Leonardo hingga Desak Made Rita Absen di Panjat Tebing SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164095//yenny-HnRp_large.jpg
Yenny Wahid: Memakmurkan Rakyat Apakah dengan Menerapkan Nilai Pajak Tinggi?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement