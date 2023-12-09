Yenny Wahid: Posisinya Sangat Penting, Pondok Pesantren Harus Dikuatkan Lagi

SLEMAN - Puteri Presiden Gus Dur, Yenny Wahid melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Qasrul Arifin Ploso Kuning Minomartoni Kabupaten Sleman, Sabtu (9/12/2023) malam. Tiba di kompleks Pondok Pesantren sekira pukul 20.30 WIB disambut dengan sholawat.

Yenny wahid kemudian beramah tamah dengan Pimpinan Pondok Pesantren KH Ruhullah Taqi M atau Gus Taqi. Pemimpin Pondok Pesantren ini mengungkapkan memori saat Gus Dur mampir ke Pondok Pesantren saat pergi ke tempat Mbah Marijan, Juru Kunci Merapi.

Yenny mengatakan kehadirannya ketika Pondok Pesantren ini untuk silaturahmi. Ketua Penasehat Tim Kemenangan Nasional (TKN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terutama tentang apa usulan terhadap pasangan yang mereka dukung yaitu ganjar-Mahfud.

"Aspirasi ini untuk kemudian kita teruskan dan dikemudian hari aspirasi itu harus kita perjuangan untuk menjadi kebijakan negara, " tutur dia.

Yenny sengaja datang ke kalangan Pondok Pesantren karena pondok pesantren itu khas. Pondok itu adalah penyokong masyarakat Indonesia. Di mana ketika dulu di Indonesia belum ada sistem pendidikan formal jaman Belanda. Pondok pesantren sudah eksis menaungi dan mengayomi masyarakat.

Menurut Yenny Wahid, Pondok itu fungsinya luar biasa mulai dari sebagai tempat pendidikan, tempat sosial, tempat rohani, tempat ekonomi di mana pusat-pusatnya semua di pondok. Sehingga fungsinya pondok yang sangat multi dimensi.

"kemudian membuat pondok Pesantren memiliki posisi yang strategis di tengah masyarakat mereka menjadi Pakunya masyarakat, " tambahnya.