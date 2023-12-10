Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Turki Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap Putra Presiden Somalia Terkait Kecelakaan Maut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:23 WIB
Turki Keluarkan Surat Penangkapan Terhadap Putra Presiden Somalia Terkait Kecelakaan Maut
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamoud. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL - Turki telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap putra presiden Somalia, setelah ia diduga menabrak seorang kurir sepeda motor, yang kemudian meninggal.

Laporan polisi menyebutkan Mohammed Hassan Cheikh Mohamud bertabrakan dengan kurir tersebut di siang hari bolong di Istanbul. Polisi mengatakan dia mengendarai mobil yang kabarnya milik konsulat Somalia di sana.

Turki memberlakukan larangan perjalanan terhadap Mohamud namun para pejabat yakin dia telah meninggalkan negara tersebut.

Dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu membagikan rekaman CCTV yang menunjukkan insiden 30 November.

Sebuah mobil terlihat menabrak bagian belakang sepeda motor di persimpangan jalan multi jalur yang sibuk.

Pengendara sepeda motor, ayah dua anak Yunus Emre Göçer, (38), dibawa ke rumah sakit tetapi meninggal karena luka-lukanya enam hari kemudian pada Rabu, (6/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kecelakaan maut somalia turki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185975/drone-ugiV_large.jpg
Turki Kembangkan Drone Penyelamatan Bencana Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183039/wali_kota_istanbul_yang_juga_tokoh_oposisi_ekrem_imamoglu-g8rZ_large.jpeg
Tokoh Oposisi Turki Dituntut Hukuman 2.000 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183017/pesawat-DTbo_large.jpg
Pesawat Militer Turki Jatuh di Georgia, Setidaknya Mengangkut 20 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182316/netanyahu-Olno_large.jpg
Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Netanyahu Terkait Genosida Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/18/3149108/presiden_turki_erdogan-Muea_large.jpg
Israel Ngeluh RS Dirudal Iran, Erdogan: Mereka 700 Kali Serang Faskes Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/18/3127088/pikachu_demo_di_turki-PGV2_large.jpg
Viral Pikachu Ikut Demo di Turki, Lari Dikejar Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement