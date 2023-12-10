Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Emak-Emak Ngamuk di Pasar Bawa Parang, Pedagang Ketakutan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |05:08 WIB
3 Fakta Emak-Emak Ngamuk di Pasar Bawa Parang, Pedagang Ketakutan
Emak-emak ngamuk bawa parang di pasar (Foto : Istimewa)
A
A
A

AKSI seorang emak-emak membawa senjata tajam jenis parang masuk ke pasar ikan dan mengamuk di Mamuju, Sulawesi Barat, jadi viral di media sosial.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Masuk Pasar Ikan Bawa Parang

Aksi emak-emak ngamuk tersebut terekam warga hingga viral di media sosial, terlihat dalam dalam video tersebut pelaku masuk ke dalam salah satu pasar ikan di Kecamatan Kalukku Mamuju sambil mengamuk.

Bahkan, perempuan tersebut juga sempat mengobrak-abrik beberapa jualan pedangang ikan dengan menggunakan sebilah parang.

2. Pedagang Ketakutan

Sejumlah pedagang yang berada dalam pasar tersbut langsung ketakutan dan panik melihat aksi perempuan tersebut, mereka berlarian menyelamatkan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement