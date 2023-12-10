3 Fakta Emak-Emak Ngamuk di Pasar Bawa Parang, Pedagang Ketakutan

AKSI seorang emak-emak membawa senjata tajam jenis parang masuk ke pasar ikan dan mengamuk di Mamuju, Sulawesi Barat, jadi viral di media sosial.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Masuk Pasar Ikan Bawa Parang

Aksi emak-emak ngamuk tersebut terekam warga hingga viral di media sosial, terlihat dalam dalam video tersebut pelaku masuk ke dalam salah satu pasar ikan di Kecamatan Kalukku Mamuju sambil mengamuk.

Bahkan, perempuan tersebut juga sempat mengobrak-abrik beberapa jualan pedangang ikan dengan menggunakan sebilah parang.

2. Pedagang Ketakutan

Sejumlah pedagang yang berada dalam pasar tersbut langsung ketakutan dan panik melihat aksi perempuan tersebut, mereka berlarian menyelamatkan diri.