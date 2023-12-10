JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang daerah Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), pagi ini, Minggu (10/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 06.59 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 430 kilometer (km) timur laut Melonguane, Sulut. Sementara, kedalaman gempa berada di 10 km.
"#Gempa Mag:4.9, 10-Dec-2023 06:59:06WIB, Lok:7.87LU, 126.70BT (430 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.