Sandiaga Uno Beri Pelatihan dan Modal Untuk UMKM Pekanbaru

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno mendatangi Pekanbaru. Salah satu agendanya adalah untuk memberikan pelatihan dan bantuan untuk UMKM di Pekanbaru.

Kedatangan Sandi yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mendapat sambutan dari para pengusaha kecil yang berkumpul di Ade Motor, di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru.

"Saya hadir workshop dengan tema Penciptaan Lapangan Kerja (Pelatihan Usaha Praktis Sabun Cuci Piring untuk Rumah Tangga) untuk melihat kendala apa yang dihadapi dan tentunya memberikan solusi," kata Sandi Senin (10/12/2023).