Tampung Keluhan Masyarakat, Sandiaga: Perlu Gaspol dari Pak Ganjar Perbaiki Ekonomi

PADANG - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan masalah penting yang dihadapi masyarakat saat ini adalah mahalnya harga bahan pokok di pasaran.

Hal itu ia ungkapkan saat kembali dari Bukittinggi, Sumatera Barat dan beberapa daerah lain.

“Tadi semua masyarakat mengeluhkan soal harga bahan pokok, ini perlu langka cepat gaspol dari Pak Ganjar memperbaiki ekonomi masyarakat sehari-hari terutama harga-harga bahan pokok,” katanya usai memberikan Pelatihan Digital Marketing di Padang, Sabtu (9/12/2023).