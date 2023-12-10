Hadiri Bazar Murah di Kampar, Sandiaga Uno: Kita Terus Mendukung Ekonomi Kreatif

KAMPAR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri kegiatan Bazar Sembako Murah dan Galeri UMKM Khas Kampar di Pasar Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, Minggu (10/12/2023).

Dalam kegiatan ini dihadiri ratusan pengerajin dan UMKM mulai dari makanan ringan, fashion dan kuliner khas dari berjuluk Serambi Mekah. Sandi disuguhkan berbagai makanan khas Kampar seperti Lapek Bugih dan lainnya. Kedatangan Sandiaga Uno pun disambut hangat oleh warga.

"UMKM merupakan pendorong terbesar perekonomian Indonesia. Kita akan terus mendukung usaha ekonomi kreatif apapun," kata Sandi.