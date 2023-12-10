Di Hadapan Sandiaga Uno, Pengrajin Batik Riau Ungkap Kendala Pemasaran

PEKANBARU - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pelatihan usaha terhadap UMKM di Pekanbaru, Riau. Salah satu peserta menyatakan kendala UMKM adalah pemasaran.

Febi salah satu pengrajin Batik Muara Takus Kabupaten Kampar, Riau maju di hadapan Sandiaga Uno. Mahasiswi ini memperkenalkan batik yang dikenakannya kepada Sandi.

Batik yang dikenakan adalah batik baju bagian luar dengan warna coklat polos di bagian atas dan bagian bawah corak batik dengan warna kuning dan hijau. Dia mengatakan bahwa itu salah satu batik yang lagi trandy di kalangan anak muda.

"Kita pengin model batik di Riau ini bisa tampil di Jakarta. Kita harap bapak bisa memfasilitasinya," ucap Febi Minggu (10/12/2023) di acara Workshop Penciptaan Lapangan Kerja (Pelatihan Usaha Praktis Sabun Cuci Piring untuk Rumah Tangga) di Motor Ade Pekanbaru.

Atas permintaan itu, Sandi yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan siap mendukung. Apalagi dia merupakan warga asli Riau.