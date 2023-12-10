Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Di Hadapan Sandiaga Uno, Pengrajin Batik Riau Ungkap Kendala Pemasaran

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:48 WIB
Di Hadapan Sandiaga Uno, Pengrajin Batik Riau Ungkap Kendala Pemasaran
Sandiaga Uno di Pekanbaru. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pelatihan usaha terhadap UMKM di Pekanbaru, Riau. Salah satu peserta menyatakan kendala UMKM adalah pemasaran.

Febi salah satu pengrajin Batik Muara Takus Kabupaten Kampar, Riau maju di hadapan Sandiaga Uno. Mahasiswi ini memperkenalkan batik yang dikenakannya kepada Sandi.

BACA JUGA:

Sandiaga Uno Beri Pelatihan dan Modal Untuk UMKM Pekanbaru 

Batik yang dikenakan adalah batik baju bagian luar dengan warna coklat polos di bagian atas dan bagian bawah corak batik dengan warna kuning dan hijau. Dia mengatakan bahwa itu salah satu batik yang lagi trandy di kalangan anak muda.

"Kita pengin model batik di Riau ini bisa tampil di Jakarta. Kita harap bapak bisa memfasilitasinya," ucap Febi Minggu (10/12/2023) di acara Workshop Penciptaan Lapangan Kerja (Pelatihan Usaha Praktis Sabun Cuci Piring untuk Rumah Tangga) di Motor Ade Pekanbaru.

 BACA JUGA:

Atas permintaan itu, Sandi yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan siap mendukung. Apalagi dia merupakan warga asli Riau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement