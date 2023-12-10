Advertisement
HOME NEWS JATENG

Memasuki Musim Hujan, Kodim Wonogiri Gelar Kerja Bakti Antisipasi Bencana Alam

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |10:30 WIB
Memasuki Musim Hujan, Kodim Wonogiri Gelar Kerja Bakti Antisipasi Bencana Alam
Dandim Wonogiri Letkol Edy Ristriyono (Foto: MPI)
A
A
A

 

WONOGIRI - Dalam menghadapi memasuki musim penghujan Kodim 0728 Wonogiri melakukan antisipsi kemungkinan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit yang menyertai yang berpotensi dihadapi masyarakat.

Dandim 0728 Wonogiri Letkol Infanteri Edy Ristriyono bergerak cepat menggandeng stake holder dan masyarakat untuk melaksanakan karja bakti pembersihan pasar, saluran drainase, dan penamanam pohon.

Edy Ristriyono yang merupakan putra daerah asli Wonogiri yang baru dua hari dilantik itu megungkapkan bahwa Kkgiatan karya bakti yang dilakukan oleh jajaran aparat kewilayahan ini dilaksanakan oleh TNI AD secara masif yang tersebar di wilayah teritorial Indonesia.

"Dan untuk wilayah Kodam IV Diponegoro Korem 074 Warastratama khususnya Kodim 0728 Wonogiri mengerakan seluruh personel militer TNI dan Polri bersama stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat serta instansi pemerintahan maupun swasta, sekolah-sekolah untuk sadar lingkungan, tanggap bencana, siaga bencana," kata dia, Minggu (10/12/2023).

Kodim Wonogiri memiliki 24 Koramil, mengerahkan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi kondisi darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi diakibatkan perubahan cuaca pada musim penghujan.

Halaman:
1 2
      
