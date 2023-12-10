Keseruan Caleg Perindo Stefanie Laurensia Senam Bareng Warga di Tangsel

TANGSEL - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Stefanie Laurensia, mengikuti senam bersama warga di kawasan Wisata Situ Gintung, Cirendeu, Cuputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (10/12/23).

Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Banten itu, ditemani pula oleh Caleg DPRD Provinsi Banten Ratu Dewi Nabila, dan Caleg DPRD Tangsel Dina Rahmayanti. Senam bareng kian riuh saat Atikoh, istri Calon Presiden Ganjar Pranowo ikut bergabung.

Stefanie membaur di tengah kerumunan peserta senam yang jumlahnya mencapai sekira 1.000 orang. Dia terlihat menawan memakai topi biru dengan rambut pirang terurai, berjaket putih, kaus kasual, legging gelap, serta sepatu sport putih.

"Hari ini kita kolaborasi dari DPD Perindo Tangsel dengan Relawan Ganjar Berkarya, kita bikin acara senam sehat bersama, kita ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga ada berbagai doorprize," tutur Stefanie.

Caleg dari Dapil yang meliputi Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, itu aktif mengikuti gerakan senam di barisan depan. Dia berlenggak-lenggok mengikuti instruktur senam yang dipimpin pula oleh Caleg Ratu Nabila.

Di sela acara, Stefanie meluangkan waktu untuk berbincang dan berfoto bersama peserta senam. Kebanyakan mereka yang hadir merupakan perempuan paruh baya. Senam itu sendiri berlangsung sekira 1 jam lamanya.

Selesai senam, para peserta dipersilahkan melakukan pemeriksaan medis gratis di sisi sudut lapangan. Dalam sekejap, antrian di sana menumpuk penuh karena banyaknya warga yang ingin cek kesehatan.