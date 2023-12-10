Disapa Langsung Cawapres Mahfud MD, Warga KBB Curhat soal Mahalnya Sembako

BANDUNG BARAT - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Lapangan Ariyanti, Kampung Parigi Lame, RT 02/07, Desa Ciwaruga, Kecamatan Carongpong pada Minggu (10/12/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, pasangan dari calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Ia disambut antusia ratusan warga yang sudah menunggunya sedari pagi.

Siti Rohmah (48) ialah salah satu warga yang sangat antusia melihat langsung sosok Mahfud MD dari dekat. Ia selama ini hanya melihat Cawapres tersebut dari layar televisi

"Alhamdulillah bahagia bisa melihat langsung Pak Mahfud, baru kali ini liat," kata Siti.

Ia berharap banyak agat Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo bisa terpilih di Pilpres 2024 mendatang. "Harapannya iya jelas terpilih, mudah-mudahan cita-cita Pak Ganjar dan Pak Mahfud terwujud," ujarnya.

Ketika sudah terpilih, Siti Rohmah berharap bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil seperti dirinya. Khususnya bisa menstabilkan harga kebutuhan sembako yang kian membuat masyarakat menjerit.