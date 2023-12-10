Pijar Sumut: Siti Atikoh Sosok Luar Biasa, Kita Makin Semangat Sosialisasikan Ganjar-Mahfud

LANGKAT - Ribuan masyarakat yang bergabung dalam Relawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) Sumut mendeklarasikan diri mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi yang dipimpin Ketua Sarma Hutajulu SH, Bendahara Siti Wahyuni S.Pd, Sekretaris Dr Hj Fitriani Manurung M.Pd menegaskan, Pijar Sumut yang mayoritas pengurusnya perempuan menyakini kuat dukung Ganjar-Mahfud untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kita bangga, ibu Siti Atikoh bisa menyapa langsung masyarakat Langkat meski melalui zoom. Karena kehadiran ibu Siti Atikoh dengan sosok perempuan yang cerdas, tulus dan luar biasa, menambah semangat Pijar Sumut mengajak ibu-ibu untuk memilih Ganjar-Mahfud," ujar Fitriani seraya memberi mandat segera mendeklarasikan KSB Pijar se-kabupaten/kota, Sumut.

Fitriani menilai, selama ini banyak perempuan di Langkat memilih golput. Semua itu lantaran faktor internal karena tidak ada sosok calon pemimpin yang dilihat mereka.

"Beliau (Ganjar-Mahfud) sosok pemimpin yang luar biasa. Kita (Pijar Sumut) akan mengajak perempuan untuk memilih dan tidak ada lagi yang golput," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fitriani menuturkan, Langkat banyak mayoritas perempuan dan Puan-puan melayu. Bahkan, suara Puan-puan melayu untuk mendukung Ganjar-Mahfud cukup banyak.

"Setiap kader-kader relawan Pijar Sumut akan diletakkan di TPS. Kita yakin partisipasi meningkat dan perempuan mempunyai hak suara untuk memilih pasangan nomor urut tiga tersebut," cetus Fitriani.

(Khafid Mardiyansyah)