Pijar Sumut Dukung Ganjar-Mahfud, Siti Atikoh: Pilih Pemimpin dengan Hati Nurani

LANGKAT - Ribuan masyarakat yang bergabung dalam Relawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) Sumut mendeklarasikan diri mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pendeklarasian dukungan itu dilaksanakan di Gedung MABMI Jalan Proklamasi No. 45, Kel. Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (9/12/2023).

Turut dihadiri Bendahara Umum Pijar Mia Sudarso, Ketua Pijar Milenial XYZ Trini Puspa, Putri almarhum H. Samsul Arifin, Beby yang juga caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, istri almarhum H. Samsul Arifin, perwakilan dari partai pengusung, perwakilan dari TPD Sumut, perwakilan NU Langkat dan Alwasliyah Langkat.

Siti Atikoh Suprianti istri Ganjar Pranowo yang hadir lewat zoom mengingatkan dalam menghadapi Pilpres 2024, masyarakat agar mempunyai tanggungjawab atas pilihannya bukan memilih atas dasar iming-iming dan kepentingan tertentu.

"Kita harapkan dengan adanya Pilpres, masyarakat mempunyai pilihan dan mempunyai tanggungjawab atas pilihan itu bukan atas dasar kepentingan tertentu atau iming-iming. Karena kita mencari pemimpin Indonesia ke depan. Kalau salah memilih pemimpin menjadi tanggungjawab pemilih," kata Siti Atikoh.

Dalam acara Deklarasi Pijar Sumut dengan dihadiri sekitar 3000 relawan Pijar, Siti Atikoh mengatakan, masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin nasional.

"Kita mencoba mengingatkan masyarakat agar mengetahui persis siapa capres dan cawapres. Masyarakat yang akan menentukan," katanya.