Ribuan Orang Daftar Anggota Polri, Polisi Imbau Waspadai Penipuan!

JAKARTA – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Sandi Nugroho menggelar upacara pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas, dalam rangka Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polda Sumsel dalam menjamin proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) di tengah tingginya animo masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota Polri.

Berdasarkan data Panitia Daerah (Panda) Sumsel per Senin, 30 Maret 2026, jumlah pendaftar mencapai 3.684 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.898 peserta telah terverifikasi, dengan rincian 254 calon taruna Akpol, 2.449 calon bintara Polri, dan 195 calon tamtama.

Seluruh tahapan verifikasi administrasi dan perekaman data peserta di tingkat polres jajaran dilaporkan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dalam amanatnya, Sandi menegaskan, bahwa integritas institusi Polri harus dibangun sejak tahap awal, yakni melalui proses rekrutmen yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.

“Untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan harus dimulai dari proses rekrutmen yang objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan jujur. Oleh karena itu, sumpah ini menjadi komitmen bersama,” kata Sandi, Selasa (31/3/2026).