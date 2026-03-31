Ribuan Orang Daftar Anggota Polri, Polisi Imbau Waspadai Penipuan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |16:28 WIB
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho (Foto: ist)
JAKARTA – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Sandi Nugroho menggelar upacara pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas, dalam rangka Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polda Sumsel dalam menjamin proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) di tengah tingginya animo masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota Polri.

Berdasarkan data Panitia Daerah (Panda) Sumsel per Senin, 30 Maret 2026, jumlah pendaftar mencapai 3.684 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.898 peserta telah terverifikasi, dengan rincian 254 calon taruna Akpol, 2.449 calon bintara Polri, dan 195 calon tamtama.

Seluruh tahapan verifikasi administrasi dan perekaman data peserta di tingkat polres jajaran dilaporkan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dalam amanatnya, Sandi menegaskan, bahwa integritas institusi Polri harus dibangun sejak tahap awal, yakni melalui proses rekrutmen yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.

“Untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan harus dimulai dari proses rekrutmen yang objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan jujur. Oleh karena itu, sumpah ini menjadi komitmen bersama,” kata Sandi, Selasa (31/3/2026).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/340/3209591//polri-mbf2_large.jpg
Kebakaran Landa Desa Ibul, Kapolres Ogan Ilir Sambangi Lokasi untuk Ringankan Beban Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208883//kapolri-fYro_large.jpg
Kapolri Instruksikan Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Fatalitas Kecelakaan Turun 30,41%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/340/3208786//kapal_patroli_disulap_jadi_ambulans_apung-WIyC_large.jpg
Kapal Patroli Disulap Jadi Ambulans Apung, Evakuasi Ibu Hamil hingga Jenazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/340/3208723//kapolda_sumsel_irjen_sandi_nugroho-t64N_large.jpg
BMKG Prediksi Kemarau Lebih Kering, Polisi Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208411//juru_bicara_satgas_humas_operasi_ketupat_2026_kombes_marupa_sagala-T4vZ_large.jpg
Operasi Ketupat 2026, Polri Catat 251 Kecelakaan dan 17 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208331//korlantas_polri-Pnug_large.jpg
Arus Mudik Lancar, Kakorlantas Sebut Sinergisitas Semua Pihak
