HOME NEWS YOGYA

Geger Bayi Laki-laki Ditemukan di Teras Rumah Warga Kota Yogyakarta, Diduga Dibuang Orangtuanya

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |02:02 WIB
Geger Bayi Laki-laki Ditemukan di Teras Rumah Warga Kota Yogyakarta, Diduga Dibuang Orangtuanya
A
A
A

YOGYAKARTA - Sesosok bayi laki-laki baru lahir ditemukan diletakkan di kursi bambu di teras sebuah rumah warga di Padukuhan Penumping Kalurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Minggu (10/12/2023) dinihari. Kejadian ini ramai mengundang warga dan juga warganet usai diunggah oleh akun X, @merapi_uncover.

"Breaking Newsl Ditemukan bayi laki2 di Penumping, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta. Jam 04.54 WIB. Sudah dibawa ke puskesmas,"tulis akun tersebut.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja ketika dikonfirmasi membenarkan penemuan bayi laki-laki tersebut. Bayi laki-laki tersebut ditemukan pagi tadi sekira pukul 05. 00 WIB di depan rumah hartoyo di penumping JT III/293 RT.013 RW. 003 Gowongan Jetis Yogyakarta.

" bayi dengan kelamin laki laki ditemukan dalam keadaan sehat, "tutur dia.

Timbul mengatakan penemuan bayi tersebut bermula ketika sekira pukul 05.00 WIB, BR bersama anaknya RM (22) mendengar suara aneh menyerupai kucing. Kemudian BR menyuruh anaknya untuk mengecek suara tersebut.

Suara tersebut berasal dari barang yang diletakan di kursi bambu depan rumah Hartoyo.Setelah dibuka oleh RM ternyata seorang bayi yang sedang menangis. Atas kejadian tersebut BR melaporkan kepolsek jetis guna penanganan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
