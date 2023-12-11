Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Gerakan Ekonomi Sandi Uno for Ganjar Dorong Wanita Mandiri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |23:34 WIB
Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Gerakan Ekonomi Sandi Uno <i>for</i> Ganjar Dorong Wanita Mandiri
Pelatihan kewirausahaan digelar di Temanggung (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

TEMANGGUNG - Dalam upaya memajukan peran wanita sebagai penggerak ekonomi keluarga, relawan Sandiaga Uno yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Sandi Uno For Ganjar Temanggung menggelar pelatihan kewirausahaan dengan fokus pada pembuatan sabun cuci piring.

Tidak hanya menonjolkan wanita mandiri, masyarakat juga menyuarakan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Ketua Gerakan Ekonomi Sandi Uno For Ganjar Temanggung, Sri Asih, meyakini pentingnya menjadikan ibu-ibu sebagai wanita mandiri yang mampu memperbaiki ekonomi keluarga dan menciptakan peluang usaha baru sesuai dengan fokus mewujudkan ekonomi hijau dan berkeadilan.

"Minimal emak-emak bisa membuat sabun sendiri dirumah nantinya bisa berkembang menjadi usaha jual sabun cuci piring," ungkap Sri, Senin (11/12/2023).

Dirinya berharap, kaum wanita di Temanggung dapat menjadi agen perubahan ekonomi keluarga. Dia juga menyuarakan dukungan penuh untuk pasangan calon nomor urut 3, Ganjar-Mahfud. "Antusiasme masyarakat sangat luar biasa, ramai-ramai mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini bisa menciptakan peluang usaha baru," kata Sri.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud semoga menang menjadi presiden 2024, semoga bapak menjadi pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang!," sambungnya.

