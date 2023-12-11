Ngeri! Kakak Beradik di Malang Jadi Korban Carok di Pertunjukan Bantengan

MALANG - Aksi carok di Kabupaten Malang kembali terjadi. Kali ini aksi carok terjadi di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Minggu 10 Desember 2023 malam.

Dari informasi yang dihimpun, aksi carok itu terjadi ketika pertunjukan kesenian bantengan di Desa Talok.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat membenarkan informasi adanya peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam (sajam) jenis pisau di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

"Benar, saya baru cek dan memang betul ada kejadian penganiayaan. Kejadiannya disampaikan bahwa kemarin malam, Minggu malam," ucap Gandha Syah Hidayat, dikonfirmasi MPI pada Senin petang (11/12/2023).

Menurut Gandha, peristiwa carok ini terjadi dimomen acara bantengan di Desa Talok, di mana korban dan pelaku merupakan sesama penonton di acara kesenian tersebut. "Betul kejadiannya di acara bantengan, namanya sesama penonton," ucapnya.

Korban diketahui merupakan dua pemuda kakak beradik bernama Nino Alif Utama (24) dan Agam Senatama (27). Korban atas nama Nino dari laporan menerima luka cukup parah di bagian dada dan lengan kiri, sedangkan korban atas nama Agam Senatama menderita luka di bagian bibir.