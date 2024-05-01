Advertisement
HOME NEWS JATIM

Heboh Carok Antarwarga di Malang Sebabkan Dua Warga Luka Parah

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |00:01 WIB
Heboh Carok Antarwarga di Malang Sebabkan Dua Warga Luka Parah
Duel carok antarwarga di Malang (Foto: istimewa)
A
A
A

 

MALANG - Peristiwa carok atau perkelahian dengan senjata tajam kembali terjadi di Kabupaten Malang. Kali ini aksi carok terjadi di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada Selasa siang (30/4/2024).

Peristiwa ini terekam oleh kamera ponsel warga. Terlihat di video itu seorang warga terluka parah di dadanya tengah diangkat oleh warga lainnya. Diduga korban berjenis kelamin pria itu terkena sabetan senjata tajam (sajam).

Sementara dalam rekaman video yang beredar, dua pria lain tampak mengacungkan sajam jenis celurit. Pria itu tampak berjaga-jaga di tengah ibu-ibu dan warga lain yang histeris akibat melihat satu pria terluka parah.

Pada narasi yang beredar di media sosial, carok itu dipicu oleh aksi perkelahian antar warga Dusun Ketintang, Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, dengan warga Desa Ngembal, Kecamatan Wajak.

Diketahui ada dua warga yang mengalami luka bacok. Keduanya bernama Sutomo dan Yudi yang mengalami luka sabetan senjata tajam.

Halaman:
1 2
      
