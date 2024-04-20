Terungkap! Ini Motif Carok Paman Vs Keponakan Berujung Maut di Bangkalan

SAMPANG - Terungkap Kasus carok paman vs keponakan di Dusun Lembak Selatan, Desa Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin (15/4/2024). Polisi menyebut motif kejadian itu karena sakit hati. Pelaku MS (44) pernah diusir dari rumahnya oleh korban.

"Kami sudah memeriksa pelaku usai menjalani perawatan dari rumah sakit. Dalam keterangannya, pelaku mengaku kesal pada korban karena pernah diusir dari rumahnya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo, Sabtu (20/4/2024)

Menurutnya rumah yang ditempati pelaku itu adalah rumah utama keluarganya dulu.