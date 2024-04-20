Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Ini Motif Carok Paman Vs Keponakan Berujung Maut di Bangkalan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:46 WIB
Terungkap! Ini Motif Carok Paman Vs Keponakan Berujung Maut di Bangkalan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
SAMPANG - Terungkap Kasus carok paman vs keponakan di Dusun Lembak Selatan, Desa Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin (15/4/2024). Polisi menyebut motif kejadian itu karena sakit hati. Pelaku MS (44) pernah diusir dari rumahnya oleh korban.

"Kami sudah memeriksa pelaku usai menjalani perawatan dari rumah sakit. Dalam keterangannya, pelaku mengaku kesal pada korban karena pernah diusir dari rumahnya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo, Sabtu (20/4/2024)

Menurutnya rumah yang ditempati pelaku itu adalah rumah utama keluarganya dulu.

