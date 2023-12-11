Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ibu dan Anak Terbawa Arus Sungai Idanogawo, SAR Nias Lakukan Pencarian

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |18:21 WIB
Ibu dan Anak Terbawa Arus Sungai Idanogawo, SAR Nias Lakukan Pencarian
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

NIAS - Dua orang warga dikabarkan tenggelam di Sungai Idanogawo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, saat sedang kerja mengumpulkan bahan galian golongan C, Senin (11/12/2023). SAR Nias terjun ke lokasi lakukan pencarian.

Dari informasi yang dihimpun kedua korban tenggelam di sungai idanogawo diketahui bernama Ibu Opiria Mendrofa (50) dan anaknya Fita Zai (12), keduanya merupakan warga Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

 BACA JUGA:

Dari Keterangan resmi Basarnas Nias, kronologi kejadian bermula saat Ibu Opiria Mendrofa (50) beralamat di Jalan Pendidikan, Desa Saiwahili Hiliadulo sedang mengumpulkan bahan galian golongan C di sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, anaknya, Fita Zai (12), mandi di sekitar lokasi pekerjaan.

Tiba-tiba, Fita terbawa arus sungai yang deras di lokasi yang dalam. Ibu Opiria yang tidak bisa berenang berusaha menyelamatkan anaknya, namun keduanya justru tenggelam dan tidak terselamatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement