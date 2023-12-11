Ibu dan Anak Terbawa Arus Sungai Idanogawo, SAR Nias Lakukan Pencarian

NIAS - Dua orang warga dikabarkan tenggelam di Sungai Idanogawo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, saat sedang kerja mengumpulkan bahan galian golongan C, Senin (11/12/2023). SAR Nias terjun ke lokasi lakukan pencarian.

Dari informasi yang dihimpun kedua korban tenggelam di sungai idanogawo diketahui bernama Ibu Opiria Mendrofa (50) dan anaknya Fita Zai (12), keduanya merupakan warga Desa Saiwahili Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

Dari Keterangan resmi Basarnas Nias, kronologi kejadian bermula saat Ibu Opiria Mendrofa (50) beralamat di Jalan Pendidikan, Desa Saiwahili Hiliadulo sedang mengumpulkan bahan galian golongan C di sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, anaknya, Fita Zai (12), mandi di sekitar lokasi pekerjaan.

Tiba-tiba, Fita terbawa arus sungai yang deras di lokasi yang dalam. Ibu Opiria yang tidak bisa berenang berusaha menyelamatkan anaknya, namun keduanya justru tenggelam dan tidak terselamatkan.