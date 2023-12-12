Satu Tahun Berdiri, Komunitas GGC NLP Indonesia Bangga pada Ilmu dan Sang Guru Hingdranata Nikolay

TEPAT satu tahun sudah, komunitas bernama Growing Glowing Community of NLP Indonesia Graduates (disingkat GGC) berdiri . GGC didirikan atas dasar inisiatif alumni program Neuro-Linguistic Programming (NLP) dari Guru Besar NLP Indonesia, Hingdranata Nikolay.

“Saya ikut kelas Pak Hing tahun 2019, karena pada saat itu saya alami panic attack, yang sudah sampai pada anxiety disorder. Dengan NLP yang diajarkan Pak Hing, saya berhasil mengatasi masalah saya itu. Dan juga terjadi perubahan pada diri saya, yang tadinya saya tidak berani bersosialisasi, sekarang saya sudah berani bersosialisasi,” ujar Fukie Widjaja, seorang pengusaha spare part mobil, yang hadir di acara ulang tahun GGC ini.

Neuro-Linguistic Programming (NLP) ini adalah ilmu yang mempelajari struktur internal (pikiran, perasaan dan perilaku) manusia yang efektif dan berguna. NLP yang diformulasikan di era 70-an oleh Dr. Richard Bandler dan Prof. John Grinder ini, saat ini adalah salah satu skil paling Populer di dunia.

Seiring berjalannya waktu, aplikasi NLP meluas di area pengembangan diri, komunikasi, penjualan, coaching, bisnis, sampai ke area terapi dan konseling. Hing, yang menjadi narasumber acara radio Smart NLP di Smart FM setiap Jumat malam, adalah orang pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai Licensed Master Trainer NLP. Lebih dari 1.500 Praktisi dan Master Praktisi NLP lulusannya telah berlisensi resmi internasional

Sudah lebih dari 20 tahun ia menjadi mitra puluhan perusahaan nasional dan multinasional untuk pengembangan organisasi dan SDM mereka. Nama-nama besar seperti BCA, Bank Mandiri, Djarum Group, Danone Group, RAPP, OCBC NISP, Prudential, Allianz, Manulife, dan masih banyak lainnya, mempercayakan Hing sebagai mitra reguler pengembangan SDM mereka. Hing juga adalah coach dan konsultan pribadi untuk beberapa figur publik, dan juga pernah menjadi Pelatih Mental bagi anak-anak Timnas U23 sepakbola di Sea Games 2013, di Myanmar.