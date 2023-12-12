Pulang Beli Rokok, Pemuda Dibacok OTK di Cimahi

CIMAHI - Seorang pemuda di Jalan Ciawitali, RT 02/RW 09, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Ade Sandi Sunarya (19), dibacok orang tak dikenal (OTK).

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (10/12/2023) sekitar pukul 03.30 WIB. Akibat kejadian itu, pemuda tersebut mengalami luka di bagian kepala.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Cimahi, Kompol Donny Irawan membenarkan adanya peristiwa itu. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dugaan pembacokan menggunakan senjata tajam tersebut.

"Betul (terjadi tindak pidana penganiayaan-red). Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan," ucap Donny saat dihubungi, Selasa (12/12/2023).

Berdasarkan keterangan saksi, ungkap Donny, pembacokan itu bermula saat korban bersama temannya sedang berjalan kaki menuju rumahnya. Saat itu korban pulang membeli rokok di warung dekat rumahnya.

Namun, tiba-tiba datang terduga pelaku yang menggunakan dua sepeda motor dan mendekati korban.

"Kemudian dari arah Citeureup, datang pengendara sepeda motor. Ada 4 orang menggunakan 2 sepeda motor, kemudian mereka mendekati korban," kata Donny.

Setelah itu salah seorang terduga pelaku lalu menebaskan senjata tajam ke arah kepala korban. Terduga pelaku langsung kabur usai menyabetkan senjata tajam ke arah kepala korban.