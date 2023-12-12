9 Bocah SMP Gelar Pesta Miras Oplosan, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis

CIREBON - Seorang pelajar Siswa Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Cirebon, meninggal dunia usai melakukan pesta minuman keras (miras) oplosan di sebuah lapangan bola, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Peristiwa pesta miras oplosan pembawa maut ini berawal, saat 9 orang anak yang masih duduk di bangku Siswa Menengah Pertama (SMP) mengadakan pesta miras oplosan di sebuah lapangan bola, termasuk Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pad Sabtu malam kemarin.

BACA JUGA:

“Kejadiannya itu pada hari Sabtu malam minggu, saat sedang ada hiburan konser. Mereka melakukan pesta miras oplosan pada pukul 20.30 WIB,“kata Jaji Suraji, selaku Kasi Pemerintahan Desa Cikalahang, Selasa (12/12/2023)

Besoknya, lanjut Jaji, dua orang yang terlibat pesta miras itu mengalami gejala mual dan muntah, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nahas, satu orang korban dengan inisial R meninggal dunia di Rumah Sakit, sedangkan korban berinisial D hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.

BACA JUGA:

“Dari total 9 orang itu, satu orang meninggal dunia di Rumah Sakit. Sedangkan satu orang lainnya masih dalam kondisi kritis di RS Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon,“ katanya.

Mendengar korban meninggal dunia, akibat dari pesta miras, pihaknya langsung menghubungi Petugas Kepolisian terdekat dan mengkroscek, dengan meminta keterangan pada sejumlah anak yang ikut saat malam kejadian.

“Dari hasil keterangan yang dihimpun dari beberapa saksi, mereka berkumpul dan meminum-minuman keras, yang dicampur dengan minuman suplemen dan alkohol, “katanya.