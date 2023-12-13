Kenapa Petinggi Hamas Banyak yang Tinggal di Qatar?

QATAR - Qatar adalah pendukung keuangan utama dan rekan organisasi Hamas, Palestina. Pada 2012, Qatar menjadi tuan rumah Hamas untuk kepemimpinan partai ketika pemimpin Hamas Khaled Meshaal pindah dari Suriah ke Qatar. Pemimpin Hamas saat ini, Ismail Haniyeh pernah tinggal di Doha sejak 2016.

Mengutip beberapa sumber, hubungan antara Hamas dan Qatar diperkuat pada tahun 2008 dan 2009 ketika Khaled Meshaal diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Doha. Peristiwa ini menyebabkan Qatar menjadi pemain utama dalam “masalah Palestina”

Pada 2012, mantan Emir Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Gaza di bawah pemerintahan Hamas. Dia berjanji untuk mengumpulkan USD400 juta atau setara dengan Rp6,2 juta untuk rekonstruksi.

BACA JUGA: Dubes India untuk Qatar Temui 8 Mantan Perwira AL yang Dijatuhi Hukuman Mati

Mengenai dukungan Qatar terhadap Hamas, dalam kunjungannya ke Palestina pada tahun 2015, pejabat Qatar, Mohammad al-Emadi mengatakan Qatar menggunakan uang tersebut bukan untuk membantu Hamas, melainkan untuk rakyat Palestina secara keseluruhan.

Mengutip New York Post, Qatar bukan satu-satunya sumber uang Hamas. Kelompok ini juga menerima hampir $400 juta dalam dua tahun terakhir dari PBB, yang tidak mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Namun, dia mengaku bahwa memberi kepada rakyat Palestina berarti menggunakan Hamas sebagai penghubung lokal. Hubungan Hamas dengan Qatar menempatkan Hamas pada posisi yang canggung, karena Qatar telah menjadi bagian dari permasalahan regional Arab.

Qatar juga merupakan rumah bagi saluran berita Al-Jazeera yang menurut laporan tersebut menyebarkan antisemitisme, anti Amerikanisme, dan hasutan untuk melakukan kekerasan di seluruh dunia Arab.