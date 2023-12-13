5 Fakta Sejarah Saranjana, Kota Mistis di Kalimantan yang Diyakini Ada

JAKARTA - Saranjana, sebuah kota mistis yang dipercayai publik ada di Kalimantan kini tengah jadi perbincangan. Kota Saranjana sempat viral di media sosial setelah seorang wanita tanpa sengaja berfoto dengan latar belakang kota tersebut.

Dalam foto yang beredar, wanita tersebut tampak berada di balkon Bukit Mamake, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Di belakangnya terdapat lampu-lampu kota yang terang, namun menurut pengakuannya di belakang tempat tersebut tidak ada pemukiman sama sekali.

Setelah foto tersebut viral, banyak warganet yang mencoba mengulik sejarah dan asal-usul Saranjana. Bagaimana sejarah dan asal usul Saranjana? berikut fakta-faktanya:

1. Legenda Kerajaan Pulau Halimun

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa 12 Desember 2023, Saranjana diyakini sebagai kota mistis atau kota gaib yang tidak semua orang bisa melihatnya. Asal-usul namanya pun masih menjadi misteri.

Salah satu yang banyak dipercaya masyarakat setempat, Kota Saranjana berasal dari Legenda Kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut diceritakan Raja Pakurindang memiliki dua orang putra, yakni Sambu Batung dan Sambu Ranjana.

2. Putra Raja Saling Berkelahi

Kedua putra Raja Pakurindang diketahui sering berkelahi. Oleh karena itu, keduanya akhirnya dipisah. Sambu Batung dan Putri Perak diberikan tanah di utara pulau yang menjadi cikal bakal Gunung Sebatung.

BACA JUGA: Penampakan Sebilah Parang Kunci Keluar Masuk ke Kota Gaib Saranjana

Sementara Sambu Ranjana diberi tanah gaib di selatan pulau untuk melanjutkan hidup menutup diri yang akhirnya membentuk Kota Saranjana.

3. Wilayah Kekuasaan Suku Dayak Samihim

Dalam perspektif yang lain juga disebutkan Saranjana merupakan wilayah kekuasaan Suku Dayak Samihim yang mendiami daerah timur laut Kalimantan Selatan.