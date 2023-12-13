Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Sejarah Saranjana, Kota Mistis di Kalimantan yang Diyakini Ada

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:09 WIB
5 Fakta Sejarah Saranjana, Kota Mistis di Kalimantan yang Diyakini Ada
Ilustrasi kota mistis Saranjana yang diyakini ada di Kalimantan (Foto: Instagram @mwvmystic)
A
A
A

JAKARTA - Saranjana, sebuah kota mistis yang dipercayai publik ada di Kalimantan kini tengah jadi perbincangan. Kota Saranjana sempat viral di media sosial setelah seorang wanita tanpa sengaja berfoto dengan latar belakang kota tersebut.

Dalam foto yang beredar, wanita tersebut tampak berada di balkon Bukit Mamake, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Di belakangnya terdapat lampu-lampu kota yang terang, namun menurut pengakuannya di belakang tempat tersebut tidak ada pemukiman sama sekali.

Setelah foto tersebut viral, banyak warganet yang mencoba mengulik sejarah dan asal-usul Saranjana. Bagaimana sejarah dan asal usul Saranjana? berikut fakta-faktanya: 

1. Legenda Kerajaan Pulau Halimun 

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa 12 Desember 2023, Saranjana diyakini sebagai kota mistis atau kota gaib yang tidak semua orang bisa melihatnya. Asal-usul namanya pun masih menjadi misteri.

Salah satu yang banyak dipercaya masyarakat setempat, Kota Saranjana berasal dari Legenda Kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut diceritakan Raja Pakurindang memiliki dua orang putra, yakni Sambu Batung dan Sambu Ranjana.

2. Putra Raja Saling Berkelahi

Kedua putra Raja Pakurindang diketahui sering berkelahi. Oleh karena itu, keduanya akhirnya dipisah. Sambu Batung dan Putri Perak diberikan tanah di utara pulau yang menjadi cikal bakal Gunung Sebatung.

Sementara Sambu Ranjana diberi tanah gaib di selatan pulau untuk melanjutkan hidup menutup diri yang akhirnya membentuk Kota Saranjana.

3. Wilayah Kekuasaan Suku Dayak Samihim

Dalam perspektif yang lain juga disebutkan Saranjana merupakan wilayah kekuasaan Suku Dayak Samihim yang mendiami daerah timur laut Kalimantan Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034766/ayam_berkokok-GnvZ_large.jpg
3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022814/ramalan-prabu-jayabaya-tentang-banjir-bandang-menenggelamkan-pulau-jawa-mz8JoRqovY.jpg
Ramalan Prabu Jayabaya tentang Banjir Bandang Menenggelamkan Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/519/3019341/mata-air-bertuah-di-candi-sumberawan-malang-konon-bisa-sembuhkan-penyakit-hingga-naik-jabatan-dmEUxmqSg3.jpg
Mata Air Bertuah di Candi Sumberawan Malang, Konon Bisa Sembuhkan Penyakit hingga Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016874/ramalan-ronggowarsito-berakhirnya-zaman-kalabendu-munculnya-pemimpin-bersenjata-dzikir-UOb6WSOWDv.jpg
Ramalan Ronggowarsito: Berakhirnya Zaman Kalabendu, Munculnya Pemimpin Bersenjata Dzikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008800/rentetan-ramalan-jayabaya-dari-zaman-penderitaan-hingga-kemakmuran-j59uwvA6X3.jpg
Rentetan Ramalan Jayabaya dari Zaman Penderitaan hingga Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/337/3004895/ramalan-jayabaya-menguak-20-misteri-tanda-tanda-kiamat-n2p9E3RsNi.jpg
Ramalan Jayabaya Menguak 20 Misteri Tanda-Tanda Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement