Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkunjung ke Banten, Mahfud MD Ajak Mahasiswa Gelorakan Perlawanan Terhadap Korupsi

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:19 WIB
Berkunjung ke Banten, Mahfud MD Ajak Mahasiswa Gelorakan Perlawanan Terhadap Korupsi
Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

CILEGON - Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD langsung sat set keliling ke sejumlah titik di Provinsi Banten, Rabu (13/13/2023).

Pertama, Mahfud menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Banten. Hadir dalam kesempatan ini, politisi PDI Perjuangan Rano Karno, Rektor Universitas Faletehan, Prof. Andiko Nugraha Kusuma, dan sejumlah civitas akademika.

Di depan ratusan mahasiswa, Mahfud bicara tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum. Dikatakan Mahfud, Indonesia Emas 2045 diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.

"Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera oleh perilaku politik maupun geopolitik dunia," kata Mahfud.

Ke depan, Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi, dan 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Setelah China, India, Amerika.

Nah, prasyarat menuju itu, lanjut Mahfud, adalah demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh Pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.

Zaman Orde Baru, asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, di zaman Orde Baru, asas itu sekadar formalitas. Saat ini, Pemilu mengusung asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, ditambah jujur dan adil.

"Pemilu Orde Baru dulu nggak adil. Setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi. Direpresi dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus korupsi korupsi mahfud md
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191787//uang-OvPK_large.jpg
Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191681//prabowo-ML9k_large.jpg
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191362//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-aOG6_large.jpg
Kejagung Tetapkan Kepala Kejari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Duit Rp840 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191203//kejagung_lelang_4_lahan_pembobol_bank_bumd-78mL_large.jpg
Kejagung Lelang 4 Lahan Pembobol Bank BUMD Andi Winarto, Laku Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement