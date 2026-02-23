Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacakan Replik, Jaksa Minta Hakim Tipikor Tolak Pleidoi Anak Riza Chalid

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |23:35 WIB
Bacakan Replik, Jaksa Minta Hakim Tipikor Tolak Pleidoi Anak Riza Chalid
Kerry Adrianto Riza Anak Riza Chalid (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menjerat anak pengusaha minyak Riza Chalid, yakni Muhamad Kerry Adrianto Riza, Senin (23/2/2026).

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya.

“(Memohon majelis hakim) menolak nota pembelaan atau pleidoi terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa. Menerima seluruh tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum,” ujar Jaksa Triyana Setia Putra saat membacakan replik di persidangan.

Jaksa meminta majelis hakim tetap berpegang pada surat tuntutan dan menjatuhkan pidana 18 tahun penjara terhadap Kerry. Jaksa menilai pleidoi terdakwa mencampuradukkan informasi di luar persidangan dengan substansi surat dakwaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202871//kerry-4D2F_large.jpg
Kerry Riza Dituntut 18 Tahun Bui, Kuasa Hukum: Isi Tuntutan Kembar Identik dengan Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202653//kerry_adrianto-KPOx_large.jpg
Dituntut 18 Tahun Bui, Anak Riza Chalid Singgung Pesan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202618//kerry-gZey_large.jpg
Pleidoi Anak Riza Chalid Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Mengulang Surat Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202458//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-K0no_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Korporasi sebagai Tersangka dalam Kasus Rita Widyasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202234//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8MWN_large.jpg
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201684//kpk-bqCL_large.jpg
Febri Diansyah Soroti Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Anak Riza Chalid, Kerry Adrianto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement